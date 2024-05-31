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Hadise oyuncu oluyor!

Popçu Hadise, oyuncu olmaya karar verdi. 8 bölüm için 10 milyon lirayı cebine indirdi. Şarkıcı Hadise'nin teklifi kabul etmesinde en önemli etkenlerden biri de Seda Bakan oldu. Seda Bakan, yakın arkadaşını motive etti ve Hadise oyunculuk dersleri almaya başladı.

Ekleme: 31.05.2024 - 09:42 Güncelleme: 31.05.2024 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Hadise oyuncu oluyor!

Verdiği konserlerle ve oynadığı reklam filmleriyle gündemden düşmeyen popçu Hadise, iddialara göre kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

Şarkılarıyla milyonlarca hayranını coşturan Hadise'nin, oyunculuk teklifini kabul ettiği konuşuluyor. Uzun zamandır gelen teklifleri geri çeviren Hadise, bu kez gelen milyonluk teklife hayır diyemedi. Bir dijital platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için Hadise'ye 10 milyon lira teklif edildi.


Hadise oyuncu oluyor!

SEDA BAKAN İKNA ETTİ

Bu teklife de sıcak bakmayan popçuyu, en yakın arkadaşı oyuncu Seda Bakan ikna etti.

Hadise oyuncu oluyor!

Şarkıcı Hadise'nin teklifi kabul etmesinde en önemli etkenlerden biri de Seda Bakan oldu. Seda Bakan, yakın arkadaşını motive etti ve Hadise oyunculuk dersleri almaya başladı.

Hadise oyuncu oluyor!

Başarılı popçunun hangi rolde izleyici karşısına çıkacağı ve nasıl bir oyunculuk ortaya koyacağı ise şimdiden merak oldu.
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