Defne Samyeli'den skandal sözler! Katil İsrail'e arka çıktı: Tribünlere oynanıyor

Terör devleti İsrail'e eli kanlı ortakları hariç tüm dünyadan tepkiler yağarken, sunucu Defne Samyeli'den de katillere adeta arka çıkan açıklama geldi. Yaptığı açıklamada İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına verilen tepkilerin 'tribünlere oynamak' olduğunu ifade eden Samyeli, "İki satır 'çocuklar ölmesin, gözyaşları artık dinsin, savaş olmasın barış olsun' demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum." dedi.

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.



Eli kanlı ortakları hariç tüm dünyanın gösterdiği tepkiye rağmen soykırım saldırılarını sürdüren İsrail, çoğunluğu çocuk ve kadın 36 binden fazla Filistinliyi şehit etti.



İsrail'in katliamlarına dünya çapında gösterilen tepkiler gün be gün artarken, işgalcilere destek veren açıklamalar da akıllara durgunluk veriyor.



Söz konusu İsrail destekçisi açıklamalara bir yenisi de skandallarıyla gündeme gelen sunucu Defne Samyeli tarafından eklendi.



'Günü kurtarmaya yönelik açıklamalar'



Katıldığı bir etkinlikte İsrail'in Refah'taki katliamlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Samyeli, katliamlara karşı verilen tepkiler için 'tribünlere oynamak' değerlendirmesinde bulundu.



Filistinlilerin İsrail tarafından yıllardır sistematik olarak işgal ve katliama maruz kaldığını hiçe sayan Samyeli, 'Taraflar konusunda haklı, haksız demek ya da burada bir davette siz mikrofonu uzattınız da iki satır 'çocuklar ölmesin, gözyaşları, artık dinsin, savaş olmasın barış olsun' demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum.' dedi.



İsrail'in işgali için 'sistem böyle' savunması



'Ama bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım.' sözleriyle İsrail'in katliamlarını ve işgalini haklı ve normal gibi göstermeye çalışan ve sözlerini, 'Onlar da olmasın, bu da olmasın. Hep beraber tribünlere oynarız ve içimizi rahatlatmış olur muyuz? Ben böyle düşünmüyorum.' ifadeleriyle sürdüren Samyeli skandal açıklamalarıyla sosyal medyada da tepki çekti.



Defne Samyeli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



'Bu sorunun da, buna verilen bütün cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konu on yıllardır devam eden, altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar konusunda haklı, haksız demek ya da burada bir davette siz mikrofonu uzattınız da iki satır 'çocuklar ölmesin, gözyaşları artık dinsin, savaş olmasın barış olsun' demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Elbette ki dünyada insanların katledilmesi kimsenin oturup böyle huzur içinde izleyebileceği bir şey değil. Ama bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım. Öyle değil mi? Sabaha kadar konuşabiliriz bunu. O onlar da olmasın, bu da olmasın. Hep beraber tribünlere oynarız ve içimizi rahatlatmış olur muyuz? Ben böyle düşünmüyorum.'