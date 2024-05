Damla Ersubaşı'ndan itiraf

Sihirli Annem'de canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturdu.Zeynep ile Zehra adından iki kızı olan Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser, 2020 yılında olaylı bir şekilde boşandı.'İhanet' ve 'şiddet' iddialarıyla sık sık gündeme gelen ikili bu kez Damla Ersubaşı'nın açıklamalarıyla konuşuldu.Pınar Kerimoğlu'nun programına katılan Ersubaşı, Mustafa Can Keser'le olaylı sonuçlanan evliliği ile ilgili konuştu.Ersubaşı, şu ifadeleri kullandı: 'Balık baştan kokar. Bizim düğün sürecimiz bile sorunlu oldu, o veya ben birimizin vazgeçmesi gerekiyormuş. Gelinlik mi giydim yoksa kefen mi bilmiyorum. Evliliğimde şükrettiğim tek şey çocuklarım.'Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, iki kızının babası Mustafa Can Keser'den olaylı bir şekilde boşanmıştı.Mustafa Can Keser'in, eski eşi Damla Ersubaşı'na velayet davası açtığı öğrenilmişti.Keser, eline ulaşan görüntülerle mahkemeye başvurup, 'Eski karım yasaklı madde kullanıyor, velayeti almak istiyorum' demişti.Çocuklarının annesinin uyuşturucu kullandığını iddia eden Mustafa Can Keser, çocukların velayetini almıştı.Çocukları elinden alınan Damla Ersubaşı'nın ağlayarak çektiği ve uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği bir videosu gündeme bomba gibi düşmüştü.Ancak daha sonra 'Bir dönem uyuşturucuya batağına düştüm' diyen Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser'in iki kızının velayetini almak için kendisine şantaj yaptığını söyleyerek bu videonun videonun 1.5 yıl önce çekildiğini, eski eşinin montajlayarak medyaya servis ettiğini söylemişti.Damla Ersubaşı cephesinde daha sonra yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü isim sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.Damla Ersubaşı uyuşturucu testinin sonucunu takipçileriyle paylaştı.Ersubaşı '26 Aralık'ta evim arandı, kan testim verildi. Onun da sonucu geldi çok şükür temiz raporumu aldım' dedi.İşte o paylaşım...