  • USD: 32,25 - 32,31
  • EURO: 34,87 - 34,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Damla Ersubaşı'ndan itiraf

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, özel hayatı ile sık sık gündem olmuştu. 2 çocuk annesi Ersubaşı, özellikle eki eşi Mustafa Can Keser ile yaşadığı sorunlarla çok konuşulmuştu. Eşiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve uyuşturucu madde kullandığını açıkladığı videosu ile uzun süre gündem de kalan Damla Ersubaşı, yeni bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Ekleme: 31.05.2024 - 10:14 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Sihirli Annem'de canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturdu.

Zeynep ile Zehra adından iki kızı olan Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser, 2020 yılında olaylı bir şekilde boşandı.

'İhanet' ve 'şiddet' iddialarıyla sık sık gündeme gelen ikili bu kez Damla Ersubaşı'nın açıklamalarıyla konuşuldu.

Pınar Kerimoğlu'nun programına katılan Ersubaşı, Mustafa Can Keser'le olaylı sonuçlanan evliliği ile ilgili konuştu.

Ersubaşı, şu ifadeleri kullandı: 'Balık baştan kokar. Bizim düğün sürecimiz bile sorunlu oldu, o veya ben birimizin vazgeçmesi gerekiyormuş. Gelinlik mi giydim yoksa kefen mi bilmiyorum. Evliliğimde şükrettiğim tek şey çocuklarım.'

Damla Ersubaşı'ndan itiraf

NELER OLDU?

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, iki kızının babası Mustafa Can Keser'den olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Mustafa Can Keser'in, eski eşi Damla Ersubaşı'na velayet davası açtığı öğrenilmişti.

Damla Ersubaşı'ndan itiraf

Keser, eline ulaşan görüntülerle mahkemeye başvurup, 'Eski karım yasaklı madde kullanıyor, velayeti almak istiyorum' demişti.

Çocuklarının annesinin uyuşturucu kullandığını iddia eden Mustafa Can Keser, çocukların velayetini almıştı.

Çocukları elinden alınan Damla Ersubaşı'nın ağlayarak çektiği ve uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği bir videosu gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ancak daha sonra 'Bir dönem uyuşturucuya batağına düştüm' diyen Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser'in iki kızının velayetini almak için kendisine şantaj yaptığını söyleyerek bu videonun videonun 1.5 yıl önce çekildiğini, eski eşinin montajlayarak medyaya servis ettiğini söylemişti.

Damla Ersubaşı'ndan itiraf

Damla Ersubaşı cephesinde daha sonra yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü isim sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Damla Ersubaşı uyuşturucu testinin sonucunu takipçileriyle paylaştı.

Ersubaşı '26 Aralık'ta evim arandı, kan testim verildi. Onun da sonucu geldi çok şükür temiz raporumu aldım' dedi.

Damla Ersubaşı'ndan itiraf



İşte o paylaşım...
28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Çarşaflı kadına keserle saldırdı
HDP'li eski başkana PKK gözaltısı! Kıskıvrak yakalandı
DEM'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yol kesip çıkarılan petrolden pay istedi
Mansur Yavaş’tan teleferik skandalı: Antalya’daki facia sonrası apar topar kapattılar!
İYİ Parti dağıldı! O isim de partiden istifa etti
Katil İsrail durmuyor! 'Saldırılar devam edecek'
'Rakamlar cesaret verici' diyerek duyurdu! Bakan Şimşek'den büyüme analizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Tüm Türkiye'de Mehmetçik ve Gazze için eller semaya açıldı
ABD'den savaş ilanı gibi Rusya kararı: Resmen talimat verdi
Büyüme rakamları açıklandı! Türkiye ekonomisi hız kesmiyor
4 bakanlık çalışma başlattı! Masada doğum izni teşviği var
Doğal gaza zam gelecek mi? BOTAŞ'tan açıklama
Dış ticaret açığında büyük düşüş! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı
Sokak köpekleri için toplu seferberlik! Belediyeler de harekete geçiyor
Tasarruf tedbirlerinden taviz yok! AK Parti kampı yoğun gündemle başlıyor!
5 ilde 'Kuyu-2' operasyonu! 3 suç örgütü çökertildi
AK Parti Milletvekili Gökçek Meclis'teki Gezi provokasyonuna geçit vermedi! 'Türk bayraklarımızı yakanlar bize özgürlükten bahsedemez'
Slovenya'dan Filistin Devleti'ni tanıma kararı
Kripto para hakkındaki kanun teklifi Meclis komisyonundan geçti
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meta'dan dikkat çeken dezenformasyon adımı: İsrail bağlantılı hesapları kapattı

Meta'dan dikkat çeken dezenformasyon adımı: İsrail bağlantılı hesapları kapattı

Ödemeler için son gün! Ödemeyenlere gecikme zammı uygulanacak

Ödemeler için son gün! Ödemeyenlere gecikme zammı uygulanacak

Dolandırıcıların yeni tezgahı ortaya çıktı! İçişleri Bakanlığı uyardı

Dolandırıcıların yeni tezgahı ortaya çıktı! İçişleri Bakanlığı uyardı

O özellik genişletildi! Artık engellemeye gerek kalmayacak

O özellik genişletildi! Artık engellemeye gerek kalmayacak

Yer Adana: Görenler bir daha baktı: 'Aldatmada profesyonel'

Yer Adana: Görenler bir daha baktı: 'Aldatmada profesyonel'