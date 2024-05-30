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Zeynep Bastık yeni sevgili yaptı!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz haftalarda Ali Can Ayyıldız'la olan ilişkisini bitirmişti. Bastık, yeni sevgili yaptı.

Ekleme: 30.05.2024 - 09:05 Güncelleme: 30.05.2024 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
2022 yılında eski eşi Tolga Akış’tan boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, son olarak Ali Can Ayyıldız ile birlikteydi.

Bu ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran ünlü isim, ayrılık sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

"Herkesin keyfi yerinde"

Bastık, "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde, herkesin keyfi yerinde. Olur böyle şeyler hayatta olmaz mı? Bitmemesini temenni ederiz ama bitene de çare yok." ifadelerine yer vermişti.

Serkay Tütüncü iddiası

Aşksız yaşayamayan ünlü popçu Zeynep Bastık ve yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı. Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık'ın “Chaplin” adlı oyunda gayet samimi bir şekilde görüntülendiği iddia edildi.

Zeynep Bastık yeni sevgili yaptı!
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