Türk sinemasının acı günü! Yakın arkadaşı duyurdu

Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti.Acı haberi ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu. Yılmaz paylaşımında, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı, mekanı cennet olsun" diye yazdı.Zafer Algöz ise paylaşımında, "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp" ifadelerine yer verdi.Ahmet Uğurlu kimdir?2 Ağustos 1952 Konya doğumlu sanatçı, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. 13 yıl boyunca Devlet Tiyatrolarında çeşitli oyunlarda yer alan sanatçı "Mine" filmi ile sinema dünyasına adım attı.Derviş Zaim'in yönettiği "Tabutta Rövaşata" filminde 'Mahsun' karakteri ile birçok ödül alan oyuncu ayrıca, Faint Sound, Avcı, Memleket Meselesi, Döngel Kârhanesi, Yol Ayrımı, Behzat Ç. gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.Tiyatro geçmişi1979: Duruşma: Franz Kafka/André GideJean-Louis Barrault - İstanbul Devlet Tiyatrosu1979: Yaralı Geyik: Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu1980: Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu1980: Kunduz Kürk: Gerhart Hauptmann - İstanbul Devlet Tiyatrosu1980: Truva Savaşı Olmayacak: Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu1981: Barış Gezegeni: Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu1981: Kösem Sultan: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu1983: İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu1985: Toprağı Bol Olsun: Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu1987: Önemli Adam: Sabahattin Kudret Aksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu1993: Abdülcambaz: Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu1997: Çöplük: Turgay Nar - Tiyatro Stüdyosu2004: Yangın Duası: Berkun Oya - İstanbul Devlet Tiyatrosuİki Efendinin Uşağı: Carlo Goldoni - İstanbul Devlet TiyatrosuRol aldığı filmler1982: Mine1987: Büyük Miras: Editha Alnıaçık - İstanbul Devlet Tiyatrosu1995: Day Day - Dalman1996: Tabutta Rövaşata - Mahsun1997: Avcı - Çolak Osman1998: Eski Fotoğraflar1999: Doğum Yeri Absürdistan - Emre2000: Gökten Düşen Hazine2002: Başımıza Gelenler - Zühtü2005: Döngel Kârhanesi - Keskin2007: Eşref Saati - Terzi Yadigar2009: Zoraki Başkan - Emin Eminoğlu2010: Memleket Meselesi - Adil Hoca2011: Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Emekli Başkomiser AzizÖdülleri1996: 33. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - Tabutta Rövaşata1997: 9. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Tabutta Rövaşata1997: Selanik Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)1997: Türk Eleştirmenleri Birliği En İyi Oyuncu (Tabutta Rövaşata)