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Nergis Kumbasar'a ilginç soru!

40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil'in özel hayatı eski karısı Nergis Kumbasar'a soruldu. Eski eş, Erbil hakkında konuşmak istemedi.

Ekleme: 30.05.2024 - 09:34 Güncelleme: 30.05.2024 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Senelerdir çapkınlıkları, sürekli sevgili değiştirmesi ile gündeme gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son sevgilisini kendisinden 40 yaş küçük seçmişti.

5 evlilik yaptı

İkisi aynı kişiyle olmak üzere toplamda 5 evlilik yapan Erbil, altıncı kez nikah masasına 24 yaşındaki Gülseren Ceylan'la oturmaya hazırlanıyor.

Erbil ve genç sevgilisi geçtiğimiz saatlerde Mehmet Ali Erbil'in başrolünde oynadığı "The Hope" filminin galasında görüntülendi.

Mehmet Ali Erbil'le arkadaş kalmayı başaran 1989-1996 yılları arasında evli kaldığı eski eşi, kızı Yasmin'in annesi Nergis Kumbasar da oradaydı.

Nergis Kumbasar'a ilginç soru!

"Bana böyle sorular sormayın"

Kumbasar'a 'Kendisinden 40 yaş küçük biriyle birlikte olması sizi rahatsız etmiyor mu?' diye soruldu. Ünlü oyuncu ise; 'Aman aman aman bana böyle sorular sormayın. Mehmet Ali'nin özel hayatı beni hiç ilgilendirmiyor' diyerek yanıt verdi.

Nergis Kumbasar'ın bu tepkisi kısa sürede gündem oldu.

Nergis Kumbasar'a ilginç soru!
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