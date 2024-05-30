Eski eşinden tebrik mesajı!
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş, sosyal medyadan bir tebrik mesajı paylaştı.
Okan Buruk ile Nihan Akkuş çifti Şubat 2024'te 17 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.
Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Nihan Akkuş, Instagram hesabından, "Emekler boşuna değil tebrikler Okan Buruk. En çok da Ali Yiğit Buruk." paylaşımını yaptı.
İşte o paylaşım...
Geçen sene törene ailecek çıkmışlardı
Buruk çifti Galatasaray'ın geçen yılki şampiyonluk törenine ailecek çıkmıştı. Bu yıl ise Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit'le sahneye çıktı.
Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Nihan Akkuş, Instagram hesabından, "Emekler boşuna değil tebrikler Okan Buruk. En çok da Ali Yiğit Buruk." paylaşımını yaptı.
İşte o paylaşım...
Geçen sene törene ailecek çıkmışlardı
Buruk çifti Galatasaray'ın geçen yılki şampiyonluk törenine ailecek çıkmıştı. Bu yıl ise Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit'le sahneye çıktı.