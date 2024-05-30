Eski eşinden tebrik mesajı!

Okan Buruk ile Nihan Akkuş çifti Şubat 2024'te 17 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Nihan Akkuş, Instagram hesabından, "Emekler boşuna değil tebrikler Okan Buruk. En çok da Ali Yiğit Buruk." paylaşımını yaptı.Geçen sene törene ailecek çıkmışlardıBuruk çifti Galatasaray'ın geçen yılki şampiyonluk törenine ailecek çıkmıştı. Bu yıl ise Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit'le sahneye çıktı.