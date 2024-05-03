Serenay Sarıkaya'dan Paris paylaşımı

Aile dizisinde dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, şu sıralar dinleniyor.Paris'e gide Sarıkaya, tatilinden kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Son zamanlarda yaptığı paylaşımlar ve tarzıyla konuşulan Sarıkaya, Paris'ten adeta rüzgar gibi geçti.Serenay Sarıkaya, "Paris'te 48 saat" notunu düştüğü karelerini yayınladı. Bu karelerin doğallığı herkesin beğenisini kazandı.Araya bir de video sıkıştıran Serenay, ruj sürdüğü anlar ile Aşk-ı Memnu'nun efsane karakteri Bihter'e benzetildi. Güzel ismin bu defa kime gönderme yaptığı ise anlaşılmadı...