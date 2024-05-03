Burcu Biricik'ten kızlar gecesi

8 yıl önce dünya evine girdiği Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan ve kızına yedi aylık hamile olan Burcu Biricik, önceki akşam oyuncu arkadaşlarıyla toplandı.Biricik, Aydan Taş ve Ecem Özkaya ile bir araya gelip kızlar gecesi yaptılar. Film izleyip sohbet ettiler.Bu anları da sosyal medyada paylaştılar. Yayınlanan karede Biricik'in büyüyen karnı dikkat çekti.Biricik geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda hamilelik hakkında konuşmuş ve "Emre Bey'in düşünceleri nedir?" sorusuna yanıt vermişti. Ünlü isim, "Beklediğimiz bir şeydi. Sürpriz olmadı ama Emre kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi. Kız istiyordu, evrene öyle bir enerji yolladı ki öyle oldu. Bakalım sağlıkla gelir inşallah" demişti.