Benzerliği hakkında konuştu!

Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Mekan çıkışı keyifli halleri ile dikkat çeken Afra Saraçoğlu, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.Ünlü oyuncu, "Valla her şey bildiğiniz gibi yeni hiç bir şey yok. Dizi muazzam gidiyor. Her şey yolunda. Dizi sezon finali yapacak" dedi.Bahar dizisinin Umay'ı Alisa Sezen Sever geçtiğimiz gün yayınladığı videoda Afra Saraçoğlu'na benzetildiğinden bahsetti.Muhabirlerin, "Size benzeyen biri vardı Alisa Sezen Sever, size benzerliğiyle konuşuluyordu, gördünüz mü? Size benzediğiyle de alakalı açıklama yapmıştı" sözleri üzerine Saraçoğlu, "Gördüm, çok tatlı bir kız. Çok sevimli, çok yetenekli... Bahar'ı da izledim. Herkes çok güzel oynuyor. Böyle şeylere ben hiç yorum yapmayayım" şeklinde konuştu.