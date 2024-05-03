Aldatılma itirafı olay yarattı!

Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Serpil Çakmaklı, Gökay Kalaycıoğlu'nun programına konuk oldu. Serpil Çakmaklı, "Aldatıldığını öğrendiğinde ne hissettin?" sorusuna verdiği cevapla gündeme geldi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği YouTube programının konuğu Serpil Çakmaklı oldu. Hayatına dair bilinmeyenlerden bahseden Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında gösterilen Serpil Çakmaklı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularına samimiyetle cevap veren usta oyuncu Çakmaklı, "Aldatıldığını öğrendiğinde ne hissettin?" sorusuna, "Güçlü olduğum için bende üzüntü 1-2 gün sürer. Çok duygusalım, gördüğüm olay sindiremeyeceğim bir şeyse ne kadar sevsem de hayatımdan çıkarırım. Hayatında olmam. Gözlerimle gördüm arkadaşının evinde" yanıtını verdi.Ünlü ismin aldatılma itirafı gündem oldu.