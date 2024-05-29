Ünlü oyuncu formunun sırrını verdi

Birçok film ve dizide yer alan Arzu Yanardağ, güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Ünlü oyuncu, fit vücudunun sırrını paylaştı.

Bir dönem mankenlik yapan sonra oyunculuk yapmaya başlayan 46 yaşındaki Arzu Yanardağ, uzun zamandır ekranlarda yok.Oyunculuğa ara veren Yanardağ, yıllardır koruduğu kusursuz vücudunun sırrını paylaştı.Her zaman zayıf görünen ve fit haliyle kıskandıran Yanardağ, hayatından sporu eksik etmediğini ve sağlıklı beslendiğini söyledi.Su içmeye de çok önem verdiğini söyleyen ünlü isim, "Her gün 4 litre su içiyorum ve bol bol yürüyüş yapıyorum" dedi.