Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Kendisinden 9 yaş küçük olan meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan ve Pınar Altuğ, uzun zamandır ekranlarda olmasa da sosyal medyada oldukça aktif.Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem'i canlandırarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu, katıldığı bir etkinlikte verdiği pozları paylaştı.Ancak oyuncuya yine sinirlerini bozan ilginç yorumlar yapıldı."Sizin gibi insanlar gerçeği duymaktan o kadar çok korkuyor ki mezarda ne yapacaksınız acaba çok merak ediyorum bu açıklığınızla ve bu yaşta." gelen bir yorumla çılgına dönen Pınar Altuğ, cevap vermeden geçemedi.Ünlü oyuncu, kendisine bu yorumu yazan takipçisine "Benim ne olacağım neden sizi bu kadar meraklandırıyor? Hepimiz kendimizden sorumluyuz değil mi? Üzmeyin kendinizi." yanıtını verdi.