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Kasaba Doktoru'nun Bahar'ı Gülşah Çomoğlu'ndan hayranlarını üzen haber geldi

Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti.

Kasaba Doktoru'nun Bahar'ı Gülşah Çomoğlu'ndan hayranlarını üzen haber geldi
Ekleme: 29.05.2024 - 15:15 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti. Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakteri ile dikkat çeken Ceren Karakoç üzüntüsünü paylaştı. Karakoç arkadaşının bir fotoğrafını paylaşarak; 'Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni.' notunu düştü.

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