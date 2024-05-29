  • USD: 32,19 - 32,25
  • EURO: 34,92 - 34,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Hepsi' birden karıştı!

2000'li yıllara damgasını vuran Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül yine birbirine girdi.

Ekleme: 29.05.2024 - 09:23 Güncelleme: 29.05.2024 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Yıllar önce anlaşmazlıklar yüzünden dağılan Hepsi Grubu yine gündem oldu.

Yasemin Yürük, 2022 yılında verdiği röportajda Hepsi'nin 20. yılına özel bir konser organizasyonu planı içinde olduklarını söylemişti.

"Yazık oldu"

Hayranlarını mutlu eden açıklamadan sonra Yürük, gruptan birinin 20. yıl konserini kabul etmediğini söyleyip "Yazık oldu" demişti.

"Hayır diyebilmek hayatta önemli'

Gülçin Ergül de konseri kabul etmeyenin kendisi olduğunu açıklamış, verdiği röportajda şunları söylemişti: 'Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli.'

Grup üyelerinden Yasemin'e 20. yıl konserini istemeyen Gülçin Ergül soruldu.

Bu konuyla ilgili sinirli olduğunu söyleyen Yasemin Yürük, eski dostu Gülçin için ağır konuştu.

"Bu egoyla hiçbir şey olmaz"

Yürük, "Bu egoyla hiçbir şey olmaz. Artık Hepsi’yi kullanmasın." diyerek cevap vermeyi tercih etti.
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yle görüiştü: 'Filistin devletini tanıyın' çağrısı!
Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'YA sert tepki! MSB'den açıklama: Tüm birlik ve kurumlarımız...
Küçükçekmece'de metrobüs yangını! Çok sayıda itfaiye sevk edildi
TBMM'den 'İsrail' tezkeresi! BM'ye çağrı: Acil toplanın!
ALTAY tankıyla ilgili müjde verildi: Seri üretime geçiyor
İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi: Saldırılar yıl sonuna kadar sürecek
Başkan Erdoğan tarih verdi: CHP'yi ne zaman ziyaret edecek?
Başkan Erdoğan başıboş köpek sorununun nasıl çözüleceğini anlattı: Bakımevleri, sahiplendirme, kısırlaştırma, çip ve sıkı takip…
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Bakan Tekin'den 'müfredat' eleştirilerine yanıt
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sokak hayvanları düzenlemesi açıklaması: Taslak çalışma Meclis'te!
Enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor! Bakan Şimşek açıkladı: 'Kararlılık ve sabır!'
AK Parti'de yeni reform dalgası! Hangi alanlara değinilecek?
Bakan Uraloğlu açıkladı! Tarihi simgeleri sunuyor..
Pentagon’un yalanı ifşa oldu! İsrail katliam raporunu sundu: Kullanılan mühimmatlar…
'Gümrük Birliği'nde sıkıntıları aşmak için çalışıyoruz'
Kulis bilgisi | Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarda sona geldi! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 2 formül masada! Oto da listede
Soykırımcı İsrail'in ortağı ABD kudurdu! Refah'a alçak saldırıları böyle savundu
ABD'li dergiden çarpıcı analiz: Yükselen güç Türkiye
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Google'ın yapay zekası çıldırdı! Öyle bir şey tavsiye etti ki...

Google'ın yapay zekası çıldırdı! Öyle bir şey tavsiye etti ki...

O çay zehir saçıyor! Görüntüsü petrolü andırıyor...

O çay zehir saçıyor! Görüntüsü petrolü andırıyor...

Otomotivde 7 Temmuz beklentisi: Fiyat indirimleri 300 bin TL'yi buldu

Otomotivde 7 Temmuz beklentisi: Fiyat indirimleri 300 bin TL'yi buldu

Ev ve dükkan sahipleri dikkat! Son gün cuma

Ev ve dükkan sahipleri dikkat! Son gün cuma

Bir devir sona eriyor! Videolar izlenemeyecek!

Bir devir sona eriyor! Videolar izlenemeyecek!