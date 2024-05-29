'Hepsi' birden karıştı!

2000'li yıllara damgasını vuran Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül yine birbirine girdi.

Yıllar önce anlaşmazlıklar yüzünden dağılan Hepsi Grubu yine gündem oldu.



Yasemin Yürük, 2022 yılında verdiği röportajda Hepsi'nin 20. yılına özel bir konser organizasyonu planı içinde olduklarını söylemişti.



"Yazık oldu"



Hayranlarını mutlu eden açıklamadan sonra Yürük, gruptan birinin 20. yıl konserini kabul etmediğini söyleyip "Yazık oldu" demişti.



"Hayır diyebilmek hayatta önemli'



Gülçin Ergül de konseri kabul etmeyenin kendisi olduğunu açıklamış, verdiği röportajda şunları söylemişti: 'Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli.'



Grup üyelerinden Yasemin'e 20. yıl konserini istemeyen Gülçin Ergül soruldu.



Bu konuyla ilgili sinirli olduğunu söyleyen Yasemin Yürük, eski dostu Gülçin için ağır konuştu.



"Bu egoyla hiçbir şey olmaz"



Yürük, "Bu egoyla hiçbir şey olmaz. Artık Hepsi’yi kullanmasın." diyerek cevap vermeyi tercih etti.