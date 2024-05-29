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Göksel, eski aşkıyla barıştı!

Şarkıcı Göksel (51), iki yıldır kendisinden 15 yaş küçük olan müzisyen Osman Şahin ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz sene ayrılma kararı alan ikili barıştı. Sevilen şarkıcı Nükhet Duru'nun doğum günü partisine sevgilisiyle el ele katıldı.

Ekleme: 29.05.2024 - 09:16 Güncelleme: 29.05.2024 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Göksel, 2021 yılında gitarist Osman Şahin ile flört etmeye başlamıştı. Çift, geçtiğimiz sene ilişkilerine nokta koymuş fakat arkadaşlıklarına devam etmişti.

Eski sevgilisi Göksel’in birçok projesinde yer almaya devam eden Osman Şahin, kendi solo albümünü çıkarmıştı.

'AŞK ACISI' AÇIKLAMASI

Göksel, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda aşk acısından bahsetti. Ünlü şarkıcı: "Hepimizin hayatını çok fazla zorlayan şeylerle mücadele etmeye başladık. Aşk acısı lüks kaldı" derken,"Bugünkü aklım olsaydı üniversiteyi bitirirdim. o zaman için böyle bir karar vermem gerekliydi ve müziği seçtim" itirafında da bulundu. Göksel, Boğaziçi Felsefe'de okurken, müzik kariyeri için okulunu bırakmıştı.

Göksel, eski aşkıyla barıştı!

EL ELE KATILDILAR

Şarkıcı Göksel 2 yıldır kendisinden müzisyen Osman Şahin ile aşk yaşıyordu. İkilinin ilişkisi sürpriz bir şekilde sona ermiş, sadece iş için görüşme kararı almışlardı. Ancak sevgililer tekrar barışarak ilişkilerine tekrar başlamıştı. Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen ikili Nükhet Duru'nun doğum gününe el ele katıldı.

UTANGAÇ TAVIRLAR SERGİLEDİ

Gazetecilerin '2.baharınız hayırlı olsun?' yorumuna Göksel utangaç tavırlarla tebessüm ederken "Hayatta öyle şeyler oluyor." diye cevap verirken Osman Şahin ise "Nasıl böyle bir çiçekle küs kalınabilir." dedi.

Göksel, eski aşkıyla barıştı!
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