Uzun zaman sonra ses verdi!

Ekranlara uzun bir ara veren son olarak Engin Altan Düzyatan ile başrolünü paylaştığı Çöp Adam dizisinde rol alan Elçin Sangu'yu takipçileri merak etti.Hayranları Sangu'nun canlı yayın yapmasını talep etti. 'Nereye kayboldun sesin çıkmıyor' diye soran takipçilerine güzel oyuncudan cevap geldi. Bilgisayar oyunu oynadığı açıklayan ünlü oyuncu bu yanıtı ile herkesi şaşırttı.Sangu, "Sadece çok oyun oynuyorum ve canım nasıl isterse eğlenmek için öyle oynuyorum. Gamer'ım diyemem demem. Oynamayı seviyorum o kadar… Sakin!" ifadelerini kullandı.Ünlü oyuncu Elçin Sangu, 'Kiralık Aşk', Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Kurt Seyit ve Şura' gibi birçok projede yer almıştı.