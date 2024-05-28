Ünlü oyuncuya hırsızlık şoku!

Bir dönemin en popüler ismi olan Amerikalı şarkıcı Britney Spears, gündemden düşmüyor.Sosyal medya hesabından müstehcen pozlarını paylaşarak herkesi şaşırtan şarkıcı, her paylaşımıyla ve açıklamasıyla olay olmaya devam ediyor. Britney Spears son olarak tüm mücevherlerinin çalındığını açıkladı.Britney Spears, "Artık kaybolacaklar diye yenilerini almaktan korkuyorum. O yüzden artık ucuz ve fake alıyorum.Ama yine de çok zor çünkü bazı parçalar tamamen bana özel yapılmıştı. Hatta 4 yaşımdan beri taktığım bebeklik haçım da gitti." dedi.