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Ekin Türkmen'den evlilik itirafı!

Başarılı oyuncu Ekin Türkmen, verdiği röportajda hakkında bilinmeyenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Evlilik fobisi olduğunu açıklayan Ekin Türkmen, itirafta bulundu.

Ekleme: 28.05.2024 - 09:30 Güncelleme: 28.05.2024 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Rol aldığı projeler ile adından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu Ekin Türkmen röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Evlenmek istemediğinden bahseden Ekin Türkmen, şunları söyledi: "Evlilik de yeni verdiğim bir karar değil aslında. Şöyle yani eskiden beri benim evliliğe korkum var. Sektörel bir durum bu bence. Bizim sektörde insanların evlilikleri uzun sürmüyor. Bu bende fobi mi oldu bilmiyorum ama evliliğe inancım azaldı. Tam ne olduğunu da bilmiyorum ki.

Çok yoğun bir iş tempomuz da var. Sizler de görüyorsunuz, bir şekilde bitiyor evlilikler. Anne babalarımızın zamanındaki gibi değil şimdiki evlilikler. Uzunca yıl yalnız yaşadığınız zaman da tahammül seviyeniz de azalıyor bence. Ama bir karşı duruş durumu yok."

Ekin Türkmen'den evlilik itirafı!
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