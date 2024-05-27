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Pınar Deniz'den Yargı dizisine veda!

Bu akşam son kez ekrana gelecek olan Yargı dizisi için veda mesajı paylaşan Pınar Deniz, duygulandırdı.

Ekleme: 27.05.2024 - 09:03 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi, geçtiğimiz akşam oynanan bölümle televizyonlara veda etti.

Pınar Deniz, Ceylin'i canlandırdığı ve ünlenmesinde büyük katkısı olan dizisiyle ilgili duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Pınar Deniz'den Yargı dizisine veda!

"Bir devrin sonu" diyen ve Yargı'dan kareleri yayınlayan Deniz, şu ifadeleri kullandı;

"Ne söylesem eksik kalacak"

Benim için bir devrin sonudur bu.

Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum.

Ne yazsam,ne söylesem eksik kalacak..

Varlığına şükrettiğim en güzel hikayeydi.

Canım yol arkadaşlarım..

Canım seyirci..

En güzel baharımı yaşadım sizinle.

Hep özlemle hatırlayacağım.

Bu gece son kez buluşuyoruz.

Hayatıma kattığın her an için, iyi ki vardın YARGI.

Pınar Deniz'den Yargı dizisine veda!
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