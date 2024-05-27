Pınar Deniz'den Yargı dizisine veda!

Bu akşam son kez ekrana gelecek olan Yargı dizisi için veda mesajı paylaşan Pınar Deniz, duygulandırdı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi, geçtiğimiz akşam oynanan bölümle televizyonlara veda etti.Pınar Deniz, Ceylin'i canlandırdığı ve ünlenmesinde büyük katkısı olan dizisiyle ilgili duygusal bir veda mesajı yayınladı.Benim için bir devrin sonudur bu.Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum.Ne yazsam,ne söylesem eksik kalacak..Varlığına şükrettiğim en güzel hikayeydi.Canım yol arkadaşlarım..Canım seyirci..En güzel baharımı yaşadım sizinle.Hep özlemle hatırlayacağım.Bu gece son kez buluşuyoruz.Hayatıma kattığın her an için, iyi ki vardın YARGI.