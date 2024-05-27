Müge Boz gün sayıyor!

13 Haziran 2019'da emekli basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenen oyuncu Müge Boz, aynı yıl kasım ayında kızı Vina'yı kucağına almıştı.İkinci çocuğuna hamile olan Müge Boz’un bebeğine kavuşmasına bir hafta kaldı.Müge Boz paylaştığı son karelerle dikkat çekti.Ünlü oyuncu yayınladığı fotoğrafın altına bir de isyan eden bir not yazdı:“Doğum zamanı yaklaştıkça etraftan sıkça duyduğum bir laf var: Allah kurtarsın! Hamilelik neden bazılarının gözünde kurtulunması gereken bir şey? Doğum yapacak bir anneye hapishanedekilere de söylenen cümlenin aynısının söylenmesinin onu daha da panikleteceğini kimse düşünmüyor mu?” yazdı.