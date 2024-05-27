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Meral Güven TikTok'ta küfürler yağdırdı! Tepkiler çığ gibi: Terbiyesiz astrolog!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray kazandı. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven ise herkesi şaşkına çeviren paylaşımlar yaptı. "Oh canıma değsin, beter olun" diyen Güven, açtığı canlı yayında da futbolseverlere küfürler yağdırdı. Ağza alınmayacak küfürler eden Güven, büyük tepki aldı: "Terbiyesiz astrolog", "Her sözü iğrenç mide bulandırıcı izlemeye utandım", "Prim kasıp tahminlerde bulunurken güzel de, insanlar tepki verince mi kötü?"

Meral Güven TikTok'ta küfürler yağdırdı! Tepkiler çığ gibi: Terbiyesiz astrolog!
Ekleme: 27.05.2024 - 14:08 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Konya deplasmanında 3 puanı 3 golle alan Galatasaray, şampiyon olmayı başardı. Galatasaray'ı haftalardır takip eden Fenerbahçe ise kendi evinde küme düşen İstanbulspor'a 6 gol atarak ligi ikinci sırada tamamladı.

İki takım arasında geçen şampiyonluk yarışında astrolog Meral Güven de yaptığı yorumlarla ön plana çıktı. Güven, ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını anlattı.

Meral Güven TikTok'ta küfürler yağdırdı! Tepkiler çığ gibi: Terbiyesiz astrolog!

Yaptığı yorumlarla sosyal medyada prim yapıp takipçi ve izlenme sayılarını hızla artıran Güven, Galatasaray şampiyon olunca başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm futbolseverleri kızdıran paylaşımlar yaptı.

MERAL GÜVEN: 'OH CANIMA DEĞSİN BETER OLUN'

Güven, 'Yüce Mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar.


Meral Güven TikTok'ta küfürler yağdırdı! Tepkiler çığ gibi: Terbiyesiz astrolog!

Oh canıma değsin, beter olun. Allah'a ortak koşmak neymiş gördünüz mü?

BÖYLE HEVESİNİZİ KURSAĞINIZDA BIRAKIRLAR

Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin. Yarabbim çok şükür. Beni Allah gibi gördünüz ya alın bakalım sonuca, beter olun öyle küfür edilmez böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar' ifadelerini kullandı.

Çirkin yorumlarının ardından hızını alamayan Güven, bu kez de sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Güven, bu yayında da yine futbolseverleri hedef alıp, ağza alınmayacak küfürler yağdırdı.


Meral Güven TikTok'ta küfürler yağdırdı! Tepkiler çığ gibi: Terbiyesiz astrolog!

Güven'e sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. İşte o yorumlardan birkaçı:

'Bu kadının psikoloji bozulmuş…'

'Terbiyesiz Astrolog!'


Meral Güven TikTok'ta küfürler yağdırdı! Tepkiler çığ gibi: Terbiyesiz astrolog!

'Bu kadına daha fazla prim vermeyelim.'

'Her sözü iğrenç mide bulandırıcı izlemeye utandım…'

'Bu saatten sonra tek bir lafına bile inanmayın.'


Meral Güven TikTok'ta küfürler yağdırdı! Tepkiler çığ gibi: Terbiyesiz astrolog!

'Abla bence sen astrolog falan değil ağır ruh hastasısın.'

'Bu kadın normal değil. Acilen psikiyatri servisi kapalı bölüme alınmalı!'


Meral Güven TikTok'ta küfürler yağdırdı! Tepkiler çığ gibi: Terbiyesiz astrolog!

'Kadın resmen kendini bitirdi.'

'Prim kasıp tahminlerde bulunurken güzel de, insanlar tepki verince mi kötü.'

'Allah şifa versin.'
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