Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı

Son yıllarda dizi ve film sektöründe atılan adımlar, ünlü isimlerin popülaritesini epey artırdı.Yapılan projeler, çekilen diziler ve filmler dünyanın birçok ülkesine ihraç edildi. Dünyanın çeşitli yerlerine ihraç edilen diziler nedeniyle şöhreti sınırları aşan isimlerden biri de ünlü oyuncu Burak Özçivit oldu.Özçivit, son olarak bir markanın tanıtımı için Bangladeş'e gitti.Bangladeş’te “Kuruluş Osman" dizisine olan ilginin etkisiyle Özçivit, halkın “Osman” sloganlarıyla karşılandı.Yoğun ilgiyle karşılanan Özçivit'in etrafına polisler, izdihamdan dolayı güvenlik duvarı ördü.O esnada hayranlar da Özçivit'le fotoğraf çektirmek için adeta birbirini ezdi.Hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı araçla ilerleyemeyen oyuncu, bir ara cama çıkarak aracın etrafını saranlara selam verdi.Öte yandan Burak Özçivit'in daha önce gittiği Pakistan'da da izdiham yaşanmıştı.