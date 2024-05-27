Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, bir markanın tanıtımı için gittiği Bangladeş’te izdihama neden oldu. Ünlü oyuncunun aracının önünü kesen hayranları gitmesine engel olurken polisler güvenlik duvarı ördü.
Son yıllarda dizi ve film sektöründe atılan adımlar, ünlü isimlerin popülaritesini epey artırdı.
Yapılan projeler, çekilen diziler ve filmler dünyanın birçok ülkesine ihraç edildi. Dünyanın çeşitli yerlerine ihraç edilen diziler nedeniyle şöhreti sınırları aşan isimlerden biri de ünlü oyuncu Burak Özçivit oldu.
'Osman' sloganlarıyla karşılandı: İzdiham yaşandı...
Özçivit, son olarak bir markanın tanıtımı için Bangladeş'e gitti.
Bangladeş’te “Kuruluş Osman" dizisine olan ilginin etkisiyle Özçivit, halkın “Osman” sloganlarıyla karşılandı.
Yoğun ilgiyle karşılanan Özçivit'in etrafına polisler, izdihamdan dolayı güvenlik duvarı ördü.
Yoğun ilgiden ilerleyemedi
O esnada hayranlar da Özçivit'le fotoğraf çektirmek için adeta birbirini ezdi.
Hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı araçla ilerleyemeyen oyuncu, bir ara cama çıkarak aracın etrafını saranlara selam verdi.
Öte yandan Burak Özçivit'in daha önce gittiği Pakistan'da da izdiham yaşanmıştı.
Yapılan projeler, çekilen diziler ve filmler dünyanın birçok ülkesine ihraç edildi. Dünyanın çeşitli yerlerine ihraç edilen diziler nedeniyle şöhreti sınırları aşan isimlerden biri de ünlü oyuncu Burak Özçivit oldu.
'Osman' sloganlarıyla karşılandı: İzdiham yaşandı...
Özçivit, son olarak bir markanın tanıtımı için Bangladeş'e gitti.
Bangladeş’te “Kuruluş Osman" dizisine olan ilginin etkisiyle Özçivit, halkın “Osman” sloganlarıyla karşılandı.
Yoğun ilgiyle karşılanan Özçivit'in etrafına polisler, izdihamdan dolayı güvenlik duvarı ördü.
Yoğun ilgiden ilerleyemedi
O esnada hayranlar da Özçivit'le fotoğraf çektirmek için adeta birbirini ezdi.
Hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı araçla ilerleyemeyen oyuncu, bir ara cama çıkarak aracın etrafını saranlara selam verdi.
Öte yandan Burak Özçivit'in daha önce gittiği Pakistan'da da izdiham yaşanmıştı.