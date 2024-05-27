Asude Kalebek'ten kilo itirafı
Son dönemin sevilen dizilerinden Sakla Beni'de Naz'a hayat veren Asude Kalebek, konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulundu.
Kendisi gibi oyuncu Bülent Şakrak’la boşandıktan sonra hızlı bir şekilde kilo veren ve Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci, sunuculuğunu yaptığı Bambaşka Sohbetler programına son olarak Sakla Beni dizisindeki kızı Naz'a hayat veren Asude Kalebek'i konuk etti.
"Dipdiri olacak, zayıf olacak, fit olacak"
Cevda Düvenci, Asude Kalebek'i çok beğendiğini ve hayranı olduğunu söylerken aslında ona farkında olmadan kilo baskısı yaptıklarını söyledi. Düvenci, ''Biz aslında sana farkında olmadan dizi başladığında hemen böyle Asude biraz kilo mu versen?... Aslında ne kadar küstahça bir şey... Bize hep öyle öğretmişler ya başrol kadın dipdiri olacak, zayıf olacak, fit olacak... Sektör sana bunu öğretiyor. Biz de sevdiğimiz kişilerin en iyisini olmasını isteğimizden sınır ihlali yapıyoruz. Bunu fark ettiğim yer senin duruşun. Çünkü öyle küstah ve kaba olmayan bir yerden öyle güzel anlattın ki bize hikayeyi... '
"Her yerimi çok seviyorum"
Ben böyle çok mutluyum. Her yerimi çok seviyorum.' dedim ki ah be Ceyda. Git otur beş saat evde bunu bir düşün.''
"Bu birilerine umut olacaksa beni mutlu eder"
Asude Kalebek ise bu konuşma sonrası 'Biraz etli butlu başrol biri olarak ben böyleyim ve böyle kabul edildim. Bu birilerine umut olacaksa beni mutlu eder.' dedi.
"Dipdiri olacak, zayıf olacak, fit olacak"
Cevda Düvenci, Asude Kalebek'i çok beğendiğini ve hayranı olduğunu söylerken aslında ona farkında olmadan kilo baskısı yaptıklarını söyledi. Düvenci, ''Biz aslında sana farkında olmadan dizi başladığında hemen böyle Asude biraz kilo mu versen?... Aslında ne kadar küstahça bir şey... Bize hep öyle öğretmişler ya başrol kadın dipdiri olacak, zayıf olacak, fit olacak... Sektör sana bunu öğretiyor. Biz de sevdiğimiz kişilerin en iyisini olmasını isteğimizden sınır ihlali yapıyoruz. Bunu fark ettiğim yer senin duruşun. Çünkü öyle küstah ve kaba olmayan bir yerden öyle güzel anlattın ki bize hikayeyi... '
"Her yerimi çok seviyorum"
Ben böyle çok mutluyum. Her yerimi çok seviyorum.' dedim ki ah be Ceyda. Git otur beş saat evde bunu bir düşün.''
"Bu birilerine umut olacaksa beni mutlu eder"
Asude Kalebek ise bu konuşma sonrası 'Biraz etli butlu başrol biri olarak ben böyleyim ve böyle kabul edildim. Bu birilerine umut olacaksa beni mutlu eder.' dedi.