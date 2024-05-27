Asude Kalebek'ten kilo itirafı

Kendisi gibi oyuncu Bülent Şakrak’la boşandıktan sonra hızlı bir şekilde kilo veren ve Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci, sunuculuğunu yaptığı Bambaşka Sohbetler programına son olarak Sakla Beni dizisindeki kızı Naz'a hayat veren Asude Kalebek'i konuk etti.Cevda Düvenci, Asude Kalebek'i çok beğendiğini ve hayranı olduğunu söylerken aslında ona farkında olmadan kilo baskısı yaptıklarını söyledi. Düvenci, ''Biz aslında sana farkında olmadan dizi başladığında hemen böyle Asude biraz kilo mu versen?... Aslında ne kadar küstahça bir şey... Bize hep öyle öğretmişler ya başrol kadın dipdiri olacak, zayıf olacak, fit olacak... Sektör sana bunu öğretiyor. Biz de sevdiğimiz kişilerin en iyisini olmasını isteğimizden sınır ihlali yapıyoruz. Bunu fark ettiğim yer senin duruşun. Çünkü öyle küstah ve kaba olmayan bir yerden öyle güzel anlattın ki bize hikayeyi... 'Ben böyle çok mutluyum. Her yerimi çok seviyorum.' dedim ki ah be Ceyda. Git otur beş saat evde bunu bir düşün.''Asude Kalebek ise bu konuşma sonrası 'Biraz etli butlu başrol biri olarak ben böyleyim ve böyle kabul edildim. Bu birilerine umut olacaksa beni mutlu eder.' dedi.