Şarkıcı Alişan'dan itiraf

Sevilen şarkıcı Alişan, a Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu. Alişan, gündem olan maçoluk açıklamalarıyla ilgili itirafta bulundu!A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen Biz Bize'nin bu haftaki konukları, Kubat, Ayça Varlıer ve Alişan oldu.Alişan, bir dönem çok konuşulan maçoluk açıklamalarıyla ilgili 'Erkek sanatçı, o dönem maço olmak zorundaydı. Dediğim dedik olacak, eşine karışacak... O dönem bana ne söyleyeceğim söyleniyordu, ben de söylüyordum. Çünkü bu söylemler tutuyordu. Hiçbir zaman öyle bir adam olmadım. Evlenince de zaten olamıyorsun' dedi. İşte sohbetlerin satır başları...Şarkıcı için yapılacak en güzel şey program yapmak. Oyunculuk çok zor. Bu kadar yoğun değildik, biz dizi çekerken süreler 50 dakikaydı. 3 gün sete gidiyorduk. Şimdi öyle değil. Bir dizi 6-7 gün sürüyor Bir şarkıcının sette olması çok zor.2 yeni şarkım var. İkimize Birden'i yazan Mert Ekren çok güzel bir şarkı yolladı bana, en güzel şarkılarımdan biri olacak. Bayrama yetiştireceğim. Artık albüm yapan çok yok.İkimize Birden tekrar gündemde. Mert Demir okudu. Onunla birlikte şarkım yeniden parladı.Müzik şirketinden içeri girdiğimde Hilmi abi bana tavsiyelerini sıraladı. Takımını söyleme, kız arkadaşın olduğunu söyleme, hayranlarına evliyim deme gibi... Ama Fenerbahçeli olduğumu hiç saklayamadım. Fenerbahçe en büyük tutkumuz.Çocuğuma fazla aşıladım galiba. Burak 5 yaşında, 4 tane forması var. Formayla yatıp kalkıyor. Fenerbahçeli çocuklar artık üzülmesin diyorum. Burak futbolcu olmak istiyor, Arda Güler çok büyük örnek oldu. 18 yaşında Real Madrid'de oynuyor. Büyük gurur duyuyoruz.Sanatçı gizemli olacak derlerdi. Artık öyle değil. Ben halkın içindeyim markete girip çıkıyorum. Şaşırıyorlar beni görünce. Niye kendimizi kilitleyelim ki. Böyle yapanlardan da sonra ruhsal problemler çıkıyor ve yalnızlık oluyor. Bunlardan biri de Serdar Ortaç. Çok severim kendisini. Kendini farklı yerde görürsen, her şey ayağıma gelecek ben sadece sahneye çıkarım dersen maalesef ruhsal bir probleme girersin.100 bin insanımızı kaybettiğimiz o dönem bizim de büyük kaybımız oldu. Çok zor oldu. Ölüm ve hastalık başına gelmeden anlayamıyorsun. Ateş düştüğü yeri yakar lafını o zaman anlıyorsun. Bir yakınını kaybeden sadece ben değilim. Ailece psikolojik yardım aldık. Doktor, 'çok normal, desteğe ihtiyacın yok' dedi. 'Kardeşini kaybeden biri olarak acını yaşaman gerek' dedi.Yoğun bakımdayken 15. günde falan Buse'ye bir şey olursa bu işi yapamam demiştim. Bir daha şarkı söyleyeceğimi sanmıyordum. İşimiz insanları eğlendirmek, nasıl eğlendirip oynayacaksın.Bildiğim başka bir iş yok, olsaydı denerdim. Allah gücünü veriyor. Yapacak bir şey yok.Onun emanetleri var benim çocuklarım var. Çalışmak zorundasın. Ailemin ve yakınlarımın desteğiyle çalışmaya başladım. Biz hep beraberdik, sahnede hâlâ gözüm onu arıyor. Her şeyde yarım kalıyorsun. Sensiz yaşayamam sensiz ölürüm. Sana bir şey olursa şöyle yaparım deniyor, öyle olmuyor. Yaşamak zorundasın.Eskiden erkek sanatçı maço olmak zorundaydı. Dediğim dedik olacak, eşine karışacak falan. O dönem bana ne söyleyeceğim söyleniyordu. O dönem o tutuyordu. Değiştiğim anlamına gelmiyor bu. Kendi yapımla verdiğim cevap değildi. Hiç öyle bir adam olmadım. Evlenince de zaten olamıyorsun. Kız çocuk da çok etkiliyor. Kız çok farklı. Burak annesiyle gittiği zaman ben de Eliz'le zaman geçiriyorum. Makyaj yapmasına izin veriyorum. Çocuk olduktan sonra her şey değişiyor.