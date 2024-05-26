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O şimdi tanınmaz halde!

Survivor yarışması ile dikkatleri üzerine çeken sonrasında çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş son dönemin en çok merak edilen isimlerinden. Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmiş çiftin bu evlilikten Murathan Pektaş adını verdikleri bir de oğulları olmuştu. Daha sonra yollarını ayıran eski çift yaşamlarında da radikal değişikliğe gitmişti. Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor. İşte Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş'ın son hali...

Ekleme: 26.05.2024 - 09:46 Güncelleme: 26.05.2024 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
O şimdi tanınmaz halde!

Survivor yarışması ile dikkatleri üzerine çeken sonrasında çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü.

Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmiş çiftin bu evlilikten Murathan Pektaş adını verdikleri bir de oğulları olmuştu.

Şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelen Uğur Pektaş değişimi ile herkesi şaşırtıyor. Gamze Özçelik de Uğur Pektaş da kendilerini maneviyata verdi.

O şimdi tanınmaz halde!

Uğur Pektaş, paylaşımıyla dikkat çekmişti. 'Hiçbir şeyin senin olmadığı ve olamayacağı bu kısacık hayatta... Sanki her şey senin miş gibi sanmayı bırak ki... Her şey senin miş gibi sana hizmet etsin...'notunu eklemişti.

Değişimleri oldukça dikkat çeken oyuncular oğulları ile önceki hayatlarından çok farklı bir yaşam sürüyorlar.

Oğlu ile fotoğraf paylaşan Uğur Pektaş altına şu notu düşmüştü: 'Sevginin olduğu yerde harfler birleşmez, cümleler hep sevememekten...'

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var.


O şimdi tanınmaz halde!

2005 yılında yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.

Uğur Pektaş'ın Hac organizasyonu yapan şirketi de vardır.

Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi.

30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşanmıştır.

Daha sonra tekrar birliktelik yaşamaya başlayan çift 2017'de ayrıldı.

Maneviyata yönelen ikili kendi iç dünyalarına çekilme kararı aldıkları için ekrana ara verdi.

O şimdi tanınmaz halde!

İşte Uğur Pektaş'ın merak edilen son hali...

O şimdi tanınmaz halde!
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