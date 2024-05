İşte Hadise'nin zayıflama sırrı!

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Türkiye'nin sevilen popçu ve televizyon yıldızı Hadise'nin 2022 yılında bir diyetisyenden destek aldığı belirtiliyor.Zayıflık sırlarını paylaşan ünlü şarkıcının günde sadece 2 öğün beslenerek formunu koruduğu ortaya çıktı. İşte Hadise'nin formunu koruma sırrı...Diyetisyenin önerileri doğrultusunda hareket eden Hadise, günde 2 öğün beslenerek kendine uygun bir düzen oluşturmuş durumda. Özellikle aralıklı oruç sistemine benzer olan bu öğünlerde, tükettiklerine dikkat ediyor ve sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor.Hadise, akşam 7'den sonra herhangi bir şey yememeye özen gösteriyor. Bu sayede gün içinde tükettiği besinleri sindirmek için vücuduna zaman tanıyor ve daha hafif bir akşam geçiriyor.Hadise'nin sabahları tükettiği özel karışım, metabolizmasını hızlandırmaya yardımcı oluyor.Kuru kayısı, maydanoz, yeşil elma ve tarçın içeren bu karışım sindirimi düzenlerken aynı zamanda kan şekerini dengeleyerek açlık krizlerine karşı koruma sağlıyor.Hadise, haftanın sadece 1 gününü 'ödül günü' olarak geçiriyor ve bu gün boyunca istediği her şeyi tüketiyor. Bu özel gün, disiplinli yaşam tarzının bir ödülü olarak görülüyor.Hadise 2003 yılında Belçika'da düzenlenen Popstar yarışması 'Idool'a katılarak adını geniş kitlelere duyurmuş ve iki yıl sonra 2005'te 'Stir me up' şarkısı ile Türkiye'de tanınmaya başlamıştı.Bu süreçten sonra Murat Açıkgöz, ablası Hülya Açıkgöz ile Hadise'nin mali işler ve yatırımlardan sorumlu kişiler olarak görev yapmaya başladı. Hadise'nin küçük kardeş, Derya Açıkgöz ise Hadise'nin modacısı, stil ve imaj danışmanı olarak görev almaya başladı.Ancak 2010'lu yılların başlarında giderek büyük bir aile şirketi haline gelen Açıkgöz kardeşler daha sonra mali anlaşmazlıklar nedeni ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Ünlü sanatçı basına yansıyan anlaşmazlık haberlerini ablası Hülya, kardeşleri Derya ve Murat'ı sosyal medyada takipten çıkartarak doğrulamıştı. Daha sonra kardeşleri ile arasındaki buzları eritmişti.Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği uzun süre konuşulan Hadise, geçen günlerde Mert Ayaydın ile bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülenmişti.Geçen günlerde Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülenen Hadise'nin aşk görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.Ünlü şarkıcı şimdi ise erkek kardeşi Murat Açıkgöz ile adından söz ettirdi.Hadise'nin kız kardeşi Derya Açıkgöz ve ablası Hülya Açıkgöz'ü herkes tanıyor.Hadise'nin erkek kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.İkilinin benzerlikleri dikkat çekerken 'Hadise'nin erkek versiyonu', 'Hık demiş burnundan düşmüş' yorumları yapıldı.İşte Hadise'nin gözlerden uzak yaşayan kardeşi Murat Açıkgöz...