Oktay Kaynarca'dan 'aşk' sorusuna cevap!

'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi ile ekranlarda olan Oktay Kaynarca, önceki akşam Bebek'de objektiflere yansıdı.

Bebek'te karşılaştığı basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Oktay Kaynarca, "İşler çok yoğun. Yapacağımız işler var" açıklamasını yaptı.Aşk soruları üzerine, "Karşınızda olmaya devam edeceğim ama şimdilik tek" diyerek gülen oyuncu, daha sonra arkadaşının kuyumcu dükkanına girdi.