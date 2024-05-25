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Beyaz Gazete
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Eşine Cannes sürprizi

Serkan Çayoğlu, Cannes'a giden eşi Özge Gürel'e büyük bir sürpriz yaptı. Cannes dönüşü havalimanında görüntülenen Serkan Çayoğlu, "Çalıştığım setten izin aldım ve eşime uçakta sürpriz yaptım. Onun haberi yoktu uçakta beni görünce şoka girdi" dedi.

Ekleme: 25.05.2024 - 16:49 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:50 / Editör: Ozge Selin
Başarılı oyuncu Serkan Çayoğlu, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serkan Çayoğlu, Cannes Film Festivali'ne katılan eşi Özge Gürel'e sürpriz yaptığını açıkladı.

Eşine Cannes sürprizi

Keyifli halleriyle dikkat çeken yakışıklı oyuncu yaptığı sürprizin detaylarını anlattı.

Eşine Cannes sürprizi

SERKAN ÇAYOĞLU EŞİ ÖZGE GÜREL'E CANNES SÜRPRİZİ YAPTI

Çayoğlu, o anları; "Çalıştığım setten izin aldım ve eşime uçakta sürpriz yaptım. Onun haberi yoktu uçakta beni görünce şoka girdi ve çok sevindi. Kısa geçti ama güzeldi. Ben döndüm kendisi bir kaç gün daha orada kalacak" sözleriyle anlattı.
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