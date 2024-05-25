Antalya'da Ajda Pekkan coşkusu!

Antalya Açıkhava'da sahne alan Ajda Pekkan, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Süperstar, Burcu Sedef imzalı pembe elbisesiyle sahnede Barbie esintileri yarattı.Konser alanını dolduran hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan sevilen şarkılarını seslendiren Ajda Pekkan'a, müzikseverler de danslarıyla eşlik etti.