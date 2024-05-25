Ameliyat oldu! İşte sağlık durumu

Aydan Şener son olarak başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Reha Özcan, Tayfun Erarslan ve Gökberk Demirci gibi isimlerin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde boy gösterdi.Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında yer alan Aydan Şener'den hayranlarını korkutan bir haber geldi. Usta sanatçı hastaneye kaldırıldı.Şener, 3 gün önce böbrek taşı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Maslak'taki özel bir hastanede operasyon geçiren oyuncu Aydan Şener, 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.