Yeni projesi belli oldu

Haluk Bilginer muhteşem bir dizi projesi ile geri dönüyor.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Orchestra Content, yeni iddialı dizisi için hazırlıklara başladı. Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan, büyük ilgi gören kült dizi Ray Donovan Türkiye'ye uyarlanıyor.Amerika'da 2013-2020 yılları arasında yedi sezon yayınlanan dizi başta Emmy olmak üzere birçok TV ödülüne aday gösterildi. Zengin, ünlü ve prestijli insanların her türlü sorununu zekice yöntemlerle çözmeyi başarsa da babası Mickey başta olmak üzere ailesiyle sorunlarını bir türlü çözemeyen Ray Donovan'ın Türkiye uyarlamasında 'Mickey Donovan' karakterine Haluk Bilginer hayat verecek. Dizinin orijinalinde Jon Voight'in canlandırdığı Mickey Donovan, oğlu Ray Donovan ile birlikte hikâyenin tam merkezinde yer alıyor.