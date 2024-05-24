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Dilan Çiçek Deniz'in çenesi olay oldu!

Yaptırdığı estetik operasyonlar yüzünden sürekli eleştirilen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, çene dolgusuyla herkesi şaşırttı.

Ekleme: 24.05.2024 - 09:15 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Bu sene 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Türk ünlüler bu sene şovunu yaptı.

Festivalede boy gösteren ünlü güzellerden biri de ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'di.

Cannes'a davet edilmeyen oyuncu Esra Dermancıoğlu ise kadın oyuncuların kombinlerini 'çıplaklık' olarak değerlendirip sert çıkmıştı.

Dilan Çiçek Deniz'in çenesi olay oldu!

"Çok saçma"

Ülkeye geri dönüş yapan Dilan Çiçek Deniz de Dermancıoğlu'na yanıt verdi. Deniz, "Çok saçma, çok çok ayıp buldum. Zamanımıza yazık, hiç konuşmaya gerek yok" dedi. Ünlü oyuncunun, röportaj anında dikkat çeken çene estetiği de dile düştü.

Dilan Çiçek Deniz'in çenesi olay oldu!
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