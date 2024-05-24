Dilan Çiçek Deniz'in çenesi olay oldu!

Bu sene 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Türk ünlüler bu sene şovunu yaptı.Festivalede boy gösteren ünlü güzellerden biri de ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'di.Cannes'a davet edilmeyen oyuncu Esra Dermancıoğlu ise kadın oyuncuların kombinlerini 'çıplaklık' olarak değerlendirip sert çıkmıştı.Ülkeye geri dönüş yapan Dilan Çiçek Deniz de Dermancıoğlu'na yanıt verdi. Deniz, "Çok saçma, çok çok ayıp buldum. Zamanımıza yazık, hiç konuşmaya gerek yok" dedi. Ünlü oyuncunun, röportaj anında dikkat çeken çene estetiği de dile düştü.