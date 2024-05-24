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Beyaz Gazete
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Boşanma iddialarına son noktayı koydu!

Eşi Anıl Altan ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilen Pelin Akil'den yeni bir açıklama geldi.

Ekleme: 24.05.2024 - 09:02 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
İki ünlü oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında nikâh masasına oturmuştu. 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'ya kucaklarına alan çiftin, evliliklerinde kriz yaşadığı geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti.

İkiz çocukları var

Dubai tatilinden paylaşımlar yapan Anıl Altan ise kalp emojisi de eklediği bir fotoğraf ile 'sorun yok' mesajı vermişti.

Pelin Akil, son olarak eşi Anıl Altan ile Fatih'te gerçekleşen bir etkinliğe katıldı. Oyuncu, bir kez daha ayrılık iddiası hakkında açıklama yaptı.

"İkiz çocuk kolay değil"

"Tabii ki bizim de kavgalarımız var, oluyor da, bu her evde var. İkiz çocuk kolay değil, biz gayet mutluyuz. Bu dedikodular başkalarını yorabilir, biz yorulmuyoruz, ayrılmıyoruz da. Daha önce de bu tarz sorular soruldu. Kavga, anlaşmazlık her evde var, olmazsa zaten o evlilikte bir tezat vardır. Kavga evin tadı tuzu."

Boşanma iddialarına son noktayı koydu!
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