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Sokak hayvanları için çağrı

Hayvanseverliğiyle bilinen ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, bu sefer de sokak hayvanları için yaptığı çağrıyla gündeme geldi.

Ekleme: 23.05.2024 - 09:15 Güncelleme: 23.05.2024 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'nin sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hazırlıklarında sona gelindi. Teklife göre, sokak hayvanları için İngiltere modeline benzer bir yöntem uygulanacak. Sokak köpekleri önce sahiplendirilmeye çalışılacak. Bunun için 30 gün beklenecek. Bu süre zarfında sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak.

Kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığı'na sunulacak kanun teklifi bazıları tarafından tepkiyle karşılandı. Tepki gösterenlerden biri de Ajda Pekkan oldu.

"Öldüremezsiniz"

Süperstar lakaplı 77 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, sokak köpeklerinin toplanıp sahiplenilmeyenlerin uyutulmasını içeren teklifin Meclis'e gelmesine tepki gösterdi.

Sık sık barınaklara yaptığı ziyaretler ve sokak hayvanlarına sahip çıkması ile gündeme gelen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından bu sefer de sokak hayvanları için çağrıda bulundu.

Pekkan, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Hata yapıyorsunuz"

"Hayvanseverler sandığınız gibi Facebook, Instagram'da hayvan sayfaları olan insanlar değildir. 15 tane sahte hesap yürütüp bütün gün sokak hayvanlarına düşmanlık eden insanların lafına bakıp hareket ediyorsunuz. Hata yapıyorsunuz.

Sokak hayvanları için çağrı

"Vicdanlı olmak yeterli"

Bu ülkede daha önce hiç karşı karşıya kalmadığımız vicdanlı merhametli milyonlarca insan, sonu ne olursa olsun asla buna izin vermeyecektir ki bunu savunmak için hayvansever olmak gerekli değil, vicdanlı olmak yeterlidir.

Enam Suresi örneği

Ayrıca Enam Suresi 6/ 38 hayvanlarında Allah'ın ümmeti olduğunu buyuran Peygamber efendimizin ümmeti olduğumuzun altını çizelim. Haksız yere bir serçeyi öldürenden Allahu Teala kıyamet gününde hesap soracaktır.

"Bedelini hayvanlara ödetemezsiniz."

Yıllardır yapılmayan kısırlaştırmalar da artan nüfusu çözmeyi beceremeyince, onları öldürmeye karar veremezsiniz. Belediyelere görevini yaptıramadınız diye bedelini hayvanlara ödetemezsiniz."
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