Sevgilisiyle el ele görüntülendi
Rol aldığı filmin galasına katılan şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, sevgilisi ile el ele görüntülendi.
14 senelik aşkı Sarp Maden ile ilişkisi bittikten sonra Şevval Sam, kalbinin kapısını geçen yaz reklamcı Cem Topçuoğlu'na açmıştı.
Sevgilisiyle el ele
İlişkilerini göz önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlülerden olan Sam, uzun zaman sonra rol aldığı filmin galasına sevgilisi Cem Topçuoğlu ile el ele geldi.
Şevval tarzı
Galaya siyahlar içinde gelen ünlü isim, tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Siyah ceket ve pantolon giyinmeyi tercih eden ünlü oyuncu içine giydiği transparan bluzla adeta gençlere taş çıkardı.
Sam ve sevgilisinin el ele salona giriş anları sosyal medyada gündem oldu.
Sevgilisiyle el ele
İlişkilerini göz önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlülerden olan Sam, uzun zaman sonra rol aldığı filmin galasına sevgilisi Cem Topçuoğlu ile el ele geldi.
Şevval tarzı
Galaya siyahlar içinde gelen ünlü isim, tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Siyah ceket ve pantolon giyinmeyi tercih eden ünlü oyuncu içine giydiği transparan bluzla adeta gençlere taş çıkardı.
Sam ve sevgilisinin el ele salona giriş anları sosyal medyada gündem oldu.