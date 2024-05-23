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Sevgilisiyle el ele görüntülendi

Rol aldığı filmin galasına katılan şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, sevgilisi ile el ele görüntülendi.

Ekleme: 23.05.2024 - 09:04 Güncelleme: 23.05.2024 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
14 senelik aşkı Sarp Maden ile ilişkisi bittikten sonra Şevval Sam, kalbinin kapısını geçen yaz reklamcı Cem Topçuoğlu'na açmıştı.

Sevgilisiyle el ele

İlişkilerini göz önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlülerden olan Sam, uzun zaman sonra rol aldığı filmin galasına sevgilisi Cem Topçuoğlu ile el ele geldi.

Sevgilisiyle el ele görüntülendi

Şevval tarzı

Galaya siyahlar içinde gelen ünlü isim, tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Siyah ceket ve pantolon giyinmeyi tercih eden ünlü oyuncu içine giydiği transparan bluzla adeta gençlere taş çıkardı.

Sam ve sevgilisinin el ele salona giriş anları sosyal medyada gündem oldu.

Sevgilisiyle el ele görüntülendi
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