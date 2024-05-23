Sevgilisiyle el ele görüntülendi

14 senelik aşkı Sarp Maden ile ilişkisi bittikten sonra Şevval Sam, kalbinin kapısını geçen yaz reklamcı Cem Topçuoğlu'na açmıştı.İlişkilerini göz önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlülerden olan Sam, uzun zaman sonra rol aldığı filmin galasına sevgilisi Cem Topçuoğlu ile el ele geldi.Galaya siyahlar içinde gelen ünlü isim, tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Siyah ceket ve pantolon giyinmeyi tercih eden ünlü oyuncu içine giydiği transparan bluzla adeta gençlere taş çıkardı.Sam ve sevgilisinin el ele salona giriş anları sosyal medyada gündem oldu.