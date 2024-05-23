Kızının son hali gündem oldu

Şarkıları ile 90'lı yıllara damga vurmuş olan ünlü şarkıcı Burak Kut, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Kızı Aden'in 13'üncü yaşını kutlayan Burak Kut takipçilerinden büyük ilgi gördü. Aden, son hali ile gündem oldu.

2011 yılında Cansen Yeni ile nikah masasına oturan 90'ların yıldız isimlerinden popçu Burak Kut'un, bu evliliğinden Aden adında bir kızı dünyaya geldi. Burak Kut sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.Ünlü popçunun kızı Aden 13 yaşına girdi. Sosyal meydadan kızının bebeklik ve şimdiki halini yayınlayan Kut'un paylaşımı ilgi gördü. Kut, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Canım kızım iyi ki doğmuşsun. gençliğe adım adım yaklaştığın yeni yaşında her şeyin hayal ettiğin gibi olmasını dilerim. Allah seni her zaman korusun hayırlı günler göstersin dilerim seni çok seviyorum"