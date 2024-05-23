Hadise'den halaylı konser!

Uzun bir konser maratonuna çıkan ünlü şarkıcı Hadise'nin son dönemde sahne tarzları çok konuşuluyor.Ünlü şarkıcı, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında da yer alıyor. Paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Hadise, dün Diyarbakır'da konser verdi. Diyarbakırlı hayranlarına unutulmaz bir gün yaşatan ünlü şarkıcı, bir de sürpriz yaptı.Sahnelerinde seksi danslarıyla bilinen ünlü isim, Diyarbakır'da halay çekerek herkesi şaşırttı.Her zaman transparan, dekolteli ve seksi kıyafetler tercih eden Hadise, Diyarbakır'a kırmızı takımıyla gitti.Hadise'nin sahnede Lorke şarkısında kendinden geçişi sosyal medyada gündem oldu.