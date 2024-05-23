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Hadise'den halaylı konser!

Önceki gün Diyarbakır'da konser veren Hadise, sahnede halay çekti. Hadise'nin o anları sosyal medyada çok konuşuldu.

Ekleme: 23.05.2024 - 09:35 Güncelleme: 23.05.2024 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Uzun bir konser maratonuna çıkan ünlü şarkıcı Hadise'nin son dönemde sahne tarzları çok konuşuluyor.

Ünlü şarkıcı, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında da yer alıyor. Paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Hadise, dün Diyarbakır'da konser verdi. Diyarbakırlı hayranlarına unutulmaz bir gün yaşatan ünlü şarkıcı, bir de sürpriz yaptı.

Diyarbakır'da halay

Sahnelerinde seksi danslarıyla bilinen ünlü isim, Diyarbakır'da halay çekerek herkesi şaşırttı.

Takım giydi

Her zaman transparan, dekolteli ve seksi kıyafetler tercih eden Hadise, Diyarbakır'a kırmızı takımıyla gitti.

Lorke

Hadise'nin sahnede Lorke şarkısında kendinden geçişi sosyal medyada gündem oldu.

Hadise'den halaylı konser!
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