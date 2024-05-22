'Seranay'a bayılıyorum'

Kerem Bürsin ile 2019 yılında ilişkisini noktaladığı Serenay Sarıkaya ve kendisi gibi oyuncu olan Çağatay Ulusoy bir eğlence mekanında denk geldi. Kerem Bürsin mekandan çıkmasının ardından basın mensuplarının sorularına cevap verdi.Gazetecilerin, mekânda Serenay Sarıkaya'nında olduğunu, kendisiyle selamlaşıp selamlaşmadıkları sorusuna 36 yaşındaki Kerem Bursin; "Tabii ki de selamlaştık, Serenay'a bayılıyorum. Muazzam bir insan çok da seviyorum kendisini. Güzel bir dostluğumuz var. O yüzden ne zaman denk gelsek selamlaşıp, konuşuruz" şeklinde cevap verdi.Daha sonra kendisine, "Çağatay Ulusoy da mekândaydı. Onunla da konuştunuz mu?" sorusuna Kerem Bürsin; "Onunla da yeni tanıştık. O da aşırı tatlı bir insan." ifadelerini kullandı.