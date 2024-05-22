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O hali tartışmalara yol açtı!

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine giren fenomen Nihal Candan, 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu. Hukukçu Yurdal Kılıçer, Candan'ın sağlığına kavuşması durumunda tekrar cezaevine dönebileceğini açıklamıştı. Candan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Üstelik kilo almış ve sağlık durumu da iyi görünüyordu. Şimdi herkes bu soruyu soruyor: "Candan cezaevine geri dönecek mi?"

Ekleme: 22.05.2024 - 09:23 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine giren fenomen Nihal Candan, 5,5 ay hapis yattıktan sonra 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu.

Candan için 'Kilo aldığında, sağılığına kavuştuğunda tekrar tutuklu yargılanmaya devam edecek mi? Hukukçular bu duruma ne diyor?' diye sormuştum.

Aynı soru hukukçu Yurdal Kılıçer'e soruldu, o da şu yanıtı verdi:

'Tabii ki bu geri dönülemez bir hak değil, tekrar cezaevine konulmasına engel bir durum değil. Adli tıp raporunda kişinin sağlık durumunun kontrol edilebileceği süre belirlenebilir. Eğer şartları cezaevi koşullarını kaldırabilecek hale gelmişse, her an mahkeme tarafından tutuklama kararı verilebilir.'

O hali tartışmalara yol açtı!

Bu durum kamuoyunda tartışılırken Candan cezaevinden çıktığı gibi kuaföre gitti, sonra da röportajlar verdi. Hatta dudak dolgusu yaptırdığı da iddia edildi.

Ve önceki gün Candan, Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. MagazinNews ve SnopMagazin muhabirlerine ağlayarak şöyle konuştu:

'İnanılmaz zor durumdayım. Normal olmaya çalıştıkça üzerime geliniyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Sosyal medyada çıkan yorumları takip edemiyorum. Korkuyorum. Bundan sonra cezaevine girince cesedimi koyabilirler. 27 yaşındayım, yeni evlendim ve avukatlık yapmayı beklerken, başıma bunlar geldi. Söylenecek bir şey yok. Konu yargıda. Artık iyi haberler almayı bekliyorum.'

O hali tartışmalara yol açtı!

Elbette 37 kiloya düşmek ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirir ama hapisten çıktıktan sonra Candan'ın yaptıkları da garip.

Normalde böyle bir durumda olan bir insan inzivaya çekilir, sağlığına kavuşmayı bekler. Ama Candan sanki hâlha gündem olmanın peşinde.

O hali tartışmalara yol açtı!

Ve son çekilen videosunda sağlık durumunun daha iyi olduğu, kilo aldığı, yüzüne renk geldiği gözüküyor.


O hali tartışmalara yol açtı!

Candan'ın son haliyle ilgili sosyal medyada da 'Dışarıda rahat rahat gezebiliyor ama', 'İçeride yemek yiyemiyor diye dışarıda para yesin' gibi yorumlar çıktı.
Bakalım bundan sonra neler olacak?

O hali tartışmalara yol açtı!
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