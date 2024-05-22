Kızı ünlü oyuncuya benzetildi

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın kızı Su büyüdü, kocaman oldu. Pınar Altuğ önceki akşam kızı Su ile bir davete katıldı. Ünlü oyuncunun kızını görenler "Miray Daner'e benziyor" yorumlarında bulundu.

Pınar Altuğ ile kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan, 2008 yılında dünyaevine girdi. Evlilikleri çok konuşulan ünlü çiftin Su adını verdikleri kızı dünyaya geldi.Sosyal medyada kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplar ile gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Pınar Altuğ ile magazinden uzakta bir yaşam sürmeyi tercih eden eşi Yağmur Atacan'ın kızı Su büyüdü.Altuğ, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen bir markanın davetine kızı Su ile katıldı. Anne-kızın kameralara poz vermesinin ardından sosyal medya yıkıldı. Su'nun güzelliği ünlü oyuncu Miray Daner'e benzetildi.