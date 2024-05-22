  • USD: 32,16 - 32,21
  • EURO: 34,94 - 35,01
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kızı ünlü oyuncuya benzetildi

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın kızı Su büyüdü, kocaman oldu. Pınar Altuğ önceki akşam kızı Su ile bir davete katıldı. Ünlü oyuncunun kızını görenler "Miray Daner'e benziyor" yorumlarında bulundu.

Ekleme: 22.05.2024 - 09:10 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Pınar Altuğ ile kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan, 2008 yılında dünyaevine girdi. Evlilikleri çok konuşulan ünlü çiftin Su adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

Sosyal medyada kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplar ile gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Pınar Altuğ ile magazinden uzakta bir yaşam sürmeyi tercih eden eşi Yağmur Atacan'ın kızı Su büyüdü.

Kızı ünlü oyuncuya benzetildi

SU, MİRAY DANER'E BENZETİLDİ

Altuğ, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen bir markanın davetine kızı Su ile katıldı. Anne-kızın kameralara poz vermesinin ardından sosyal medya yıkıldı. Su'nun güzelliği ünlü oyuncu Miray Daner'e benzetildi.

Kızı ünlü oyuncuya benzetildi
Faiz kararı için geri sayım! Merkez Bankası faiz kararı beklentisi açıklandı: İşte o 2 anket sonucu...
MHP'li isimden Özgür Özel'e sert yanıt: Bölücülerin elini öpecek kadar diptesin
Mansur Yavaş’tan zam yağmuru: Kreşe yüzde 130, defin ücretine yüzde 300!
İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda! On binlerce kişi akın etti: Cenaze namazını Hamaney kıldırdı
Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği Resmi Gazete'de
İbrahim Reise'ye en yakın isim anlattı: İran'daki helikopter kazasında sır dakikalar ortaya çıktı!
e-Ticaret Kanunu “engel” tanımıyor! Önce CHP’nin şimdi ise Danıştay’ın itirazı reddedildi
Soykırımcı İsrail ve ortaklarını tutuklanma korkusu sardı! Bu kez UCM'ye saldırdılar
Bakan Yerlikaya duyurdu! 34 ilde operasyon
Asırlık lezzetler Külliye’den dünyaya açılacak
Osman Gökçek!te CHP'li Ağbaba'ya sert yanıt!
Norveç hükümeti Filistin'i tanıyacağını duyurdu
Başkan Erdoğan Romanya Başbakanı Ion-Marcel Ciolacu'yu resmi törenle karşıladı
CHP'li İmamoğlu'ndan milyonluk israf! Roma uçuşunun maliyeti belli oldu
ABD’den Reisi açıklaması: İran’ın yardım isteğini lojistik sebeplerden dolayı karşılayamadık
Meclis'te bir ilk! Tarih belli oldu: TCMB Başkanı sunum yapacak...
Akıncı TİHA sansasyona yol açtı! Reisi'nin helikopterini bulan Türk drone'u her yerde manşet
Bakan Koca açıkladı! Onaylı MHRS'de ilk sonuçlar...
Mehmet Özhaseki açıkladı: Sahil şeridindeki kaçak yapılar yıkılacak
Katil Netanyahu tutuklanacak mı?
Denizli'de heyecanlandıran keşif! 2100 yıl sonra gün ışığına çıkarıldı

Denizli'de heyecanlandıran keşif! 2100 yıl sonra gün ışığına çıkarıldı

Denizlerde yeni tehlike! Sayıları hızla artıyor

Denizlerde yeni tehlike! Sayıları hızla artıyor

Çanakkale Savaşları'ndan kalma: 109 yıllık batıklar görüntülendi

Çanakkale Savaşları'ndan kalma: 109 yıllık batıklar görüntülendi

Altın yanında sönük kalıyor! O tüyün gramı 5 bin dolar ediyor…

Altın yanında sönük kalıyor! O tüyün gramı 5 bin dolar ediyor…

Sayılı gün kaldı! Yeni sistemde uygulanacak

Sayılı gün kaldı! Yeni sistemde uygulanacak

İçeride binlerce yarasa var! Korku filmi gibi: Mağaraya habersiz girmek yasak

İçeride binlerce yarasa var! Korku filmi gibi: Mağaraya habersiz girmek yasak