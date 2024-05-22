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Kız kardeşleriyle olan benzerliği şaşırttı

Esra Erol kız kardeşleri ile birlikte önceki gün düzenlenen bir davete katıldı. Esra Erol ile kız kardeşlerinin benzerliği sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Ekleme: 22.05.2024 - 09:24 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan ünlü sunucu Esra Erol, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Magazin basınından uzakta bir yaşam sürdüren Esra Erol, zaman zaman mutlu aile karelerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşıyor.

Kız kardeşleriyle olan benzerliği şaşırttı

ESRA EROL'UN KIZ KARDEŞLERİNİ GÖRENLER İNANAMADI

Ünlü sunucu Erol ile kız kardeşleri geçtiğimiz gün bir markanın düzenlediği davette boy gösterdi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen davette Esra Erol ve kız kardeşleri Eda ve Bihter Erol'un birbirlerine olan benzerlikleri dikkat çekti.

Sosyal medyaya damga vuran kardeşlere yorum yağdı.

Kız kardeşleriyle olan benzerliği şaşırttı
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