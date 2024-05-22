Cate Blanctett’tan Cannes Film Festivali’ne damga vuran Filistin desteği! Kırmızı halıda giydiği elbise tarihe geçecek

55 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, eski ABD başkanı Donald Trump'ın erken yaşamını konu alan ve merakla beklenen belgesel drama The Apprentice'ın galası öncesinde 20 Mayıs Pazar günü kırmızı halıda yürüdü.Blanchett, Haider Ackermann imzalı yere kadar uzanan elbisesinin ön kısmı siyah saten olup iç kısmı zümrüt yeşili ipek astarlıydı. Elbisenin arkası ise beyaza yakın uçuk bir pembeydi.Oscar ödüllü oyuncu, kırmızı halıda poz verirken elbisesinin iç kısmındaki yeşil astarı, elbisenin siyah ön kısmıyla yan yana gösterdi.Blanchett'ın Filistin bayrağını temsil eden elbisesi sosyal medyada gündeme damga vurdu.Zahira Jaser isimli bir kullanıcı "Büyüdüğümde Cate Blanchett olmak istiyorum ve halının zaten kırmızı olduğunu düşünecek inceliğe sahip olmak istiyorum, böylece böylesine güçlü bir noktaya değinmek için yeşil astarlı siyah beyaz bir elbise giyebilirim" ifadelerini kullandı.Dünyaca ünlü yıldız Blanchett, Gazze'de ateşkes sağlanması için pek çok kez çağrı yaptı.Blanchett ekim ayında Gazze'de ateşkes çağrısı yapan bir mektuba imza atan 55 ünlü isim arasında yer aldı. Aralarında Joaquin Phoenix ve Kristen Stewart'ın da bulunduğu sanatçılar, ABD Başkanı Joe Biden'ı "Gazze'deki bombardımana son verilmesini ve rehinelerin güvenli bir şekilde serbest bırakılmasını" kolaylaştırmaya çağırdı.Blanchett, kasım ayında ise Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'nün İyi Niyet Elçisi olarak konuştu ve burada Gazze'de "acil insani ateşkes"e verdiği desteği vurguladı."Ben Suriyeli değilim, Ukraynalı değilim, Yemenli değilim, Afgan değilim. Güney Sudanlı değilim. İsrail ya da Filistin'den değilim. Ben bir politikacı değilim. Ben bir uzman bile değilim. Ama ben şahidim." Şeklinde konuşan Blanchett, "Savaşın, şiddetin ve zulmün insani maliyetine tanık olduğumdan, gözlerimi kaçıramıyorum" dedi.