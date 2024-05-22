Arkadaşını ti'ye aldı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Mustafa karakterini Emrah Altıntoprak, Fatih karakterini ise Doğukan Güngör oynuyor. Doğukan Güngör geçtiğimiz günlerde magazinde ses getirmişti. Arkadaşıyla bir kafede yakalanan oyuncu, kendisini görüntüleyenlere tepki olarak, "Bunu yayınlamayın, başka bir röportaj yapalım" cümlesini kurmuştu. Bu anlar ise sosyal medyada viral olmuştu. Emrah Altıntoprak rol arkadaşının bu viral olan komik anlarıyla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.EMRAH ALTINTOPRAK ROL ARKADAŞI DOĞUKAN GÜNGÖR'Ü Tİ'YE ALDIDoğukan Güngör'le sette selamlaşma anını kayda aldıran Altıntoprak, selamlaşma sonrası o ikonik sözü söyledi. Bu anlar da sosyal medyada oldukça beğeni aldı.