Pınar Deniz'den evlilik açıklaması

Kariyerindeki hızlı yükselişle birlikte özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden 'Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz, ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından 6 Ağustos 2023 tarihinde sevgilisini de etiketlediği paylaşıma açıklık getirdi:"O paylaşım evlilik teklifi olarak yorumlandı ama teklife özel bir paylaşım değildi. Çok mutlu ve yüksek olduğum bir anı paylaştım. Sosyal medyada her aklıma eseni paylaşıyorum, belki de öyle yapmamalıyım ama 6 Ağustos’ta Londra’da evlenme teklifi aldığım doğru.Pınar Deniz, meslektaşı Kaan Yıldırım ile bu yaz dünyaevine gireceği iddiasına yanıt verdi. Pınar Deniz, "Bu yaz evlilik gibi bir planımız yok. İkimiz de kariyerimizde ilerliyoruz. Kaan ile akışındayız, her an her şey olabilir." açıklamasını yaptı.