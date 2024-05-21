İdo Tatlıses'in derbi sevinci!
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlediği anları paylaştı. Fenerbahçe'nin gol attığı anlarda arkadaşlarıyla çılgınlar gibi sevinen ünlü ismin videosu çok konuşuldu.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile olan ilişkisinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, hafta sonu gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe derbisini arkadaşlarıyla izledi.
Tatlıses, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler
Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan İdo Tatlıses'in, takımının gol attığı anlarda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri herkesi güldürdü.
Genç şarkıcı Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki gol sevincinde yerinde duramadı. İdo'nun, Fenerbahçe'nin golünden sonra arkadaşlarıyla ilginç sevinç hareketleri ise sosyal medyada gündem oldu.
Tatlıses, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler
Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan İdo Tatlıses'in, takımının gol attığı anlarda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri herkesi güldürdü.
Genç şarkıcı Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki gol sevincinde yerinde duramadı. İdo'nun, Fenerbahçe'nin golünden sonra arkadaşlarıyla ilginç sevinç hareketleri ise sosyal medyada gündem oldu.