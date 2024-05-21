İdo Tatlıses'in derbi sevinci!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile olan ilişkisinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, hafta sonu gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe derbisini arkadaşlarıyla izledi.Tatlıses, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan İdo Tatlıses'in, takımının gol attığı anlarda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri herkesi güldürdü.Genç şarkıcı Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki gol sevincinde yerinde duramadı. İdo'nun, Fenerbahçe'nin golünden sonra arkadaşlarıyla ilginç sevinç hareketleri ise sosyal medyada gündem oldu.