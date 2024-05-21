Hadise’den makyajsız paylaşım!

İş insanı Mehmet Dinçerler ile sadece 5 ay evli kalan Hadise, sosyal medya paylaşımı ve dans şovlarıyla gündemden düşmüyor.Ünlü şarkıcı Hadise, dün verdiği konser sonrası bugün Cannes'a gitmeden önce sosyal medyadan bir paylaşım daha yaptı.38 yaşındaki ünlü şarkıcı, makyajsız hallerini takipçilerinin beğenisine sundu.2 saat uyuduğunu belirten Hadise, en doğal haliyle kamera karşısına geçti ve yakın çekim paylaştı. Fotoğrafa filtre ve photoshop uygulamayan şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.