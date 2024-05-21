Hadise’den makyajsız paylaşım!
Ünlü şarkıcı Hadise, en cesur haliyle yakın çekim makyajsız yüzünü paylaştı.
İş insanı Mehmet Dinçerler ile sadece 5 ay evli kalan Hadise, sosyal medya paylaşımı ve dans şovlarıyla gündemden düşmüyor.
Ünlü şarkıcı Hadise, dün verdiği konser sonrası bugün Cannes'a gitmeden önce sosyal medyadan bir paylaşım daha yaptı.
Makyajsız
38 yaşındaki ünlü şarkıcı, makyajsız hallerini takipçilerinin beğenisine sundu.
Filtre ve photoshop yok
2 saat uyuduğunu belirten Hadise, en doğal haliyle kamera karşısına geçti ve yakın çekim paylaştı. Fotoğrafa filtre ve photoshop uygulamayan şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Hadise, dün verdiği konser sonrası bugün Cannes'a gitmeden önce sosyal medyadan bir paylaşım daha yaptı.
Makyajsız
38 yaşındaki ünlü şarkıcı, makyajsız hallerini takipçilerinin beğenisine sundu.
Filtre ve photoshop yok
2 saat uyuduğunu belirten Hadise, en doğal haliyle kamera karşısına geçti ve yakın çekim paylaştı. Fotoğrafa filtre ve photoshop uygulamayan şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.