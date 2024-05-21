Ece Erken isyan etti!

Serkan Uçar, eski eşi Ece Erken'in yakın arkadaşı olan Sezer Çakır ile birlikte olduğu fotoğrafını paylaştı. Ünlü sunucu, bu paylaşımdan sonra sosyal medya hesabından isyan etti.

Yıldırım nikahıyla hayatını birleştirdiği Serkan Uçar ile 2014-2015 yılları arasında evli kalan Ece Erken'in, 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu doğmuştu.Erken, bu kez yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Serkan Uçar, Erken'in yakın arkadaşı Sezer Çakır ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaştı.Bu paylaşımdan kısa süre sonra bir paylaşım da Ece Erken'den geldi. Sosyal medyada Erken'in sert sözlerinin, eski eşi ve arkadaşının paylaşımına gönderme olduğu iddia edildi.Erken, yaptığı paylaşımda, ”Ben alıştım şerefsizlere, şerefsizliklere... Yazmayın boşuna inanın ilgilenmiyorum. İlgilenmem gereken işim, gücüm, evladım var. Her annenin ilgili olması gerektiği konular bence bunlar.” ifadelerini kullandı.