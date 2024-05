Son yolculuğuna uğurlandı

"Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç, 89 yaşında uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Ünlü sunucu, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zekeriyaköy Aile Kabristanlığına defnedildi.Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, sanatçılar Gülben Ergen, İzzet Yıldızhan, Mehmet Ali Erbil, Ragıp Savaş ile sevenleri ve yakınları katıldı. Erkan Yolaç'ın kızı Göksu Yolaç ve oğlu Mehmet Yolaç, taziyeleri kabul etti."Herkesin ailesinden bir parça olarak gördüğü bir büyümüzdü"Erkan Yolaç’ın Türkiye’nin sevdiği bir büyüğü olduğunu söyleyen İstanbul Valisi Davut Gül, "Türkiye’nin sevdiği herkesin ailesinden bir parça olarak gördüğü bir büyümüzdü. Rabbim rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.Erkan Yolaç’ın kızı Göksu Yolaç, "Tüm ülkenin babama gösterdiği bu ilgiye çok teşekkür ederim. Zaten her gün senelerce bu sevgi hissettiğimiz bir şeydi ama bugün daha çok, en koyu şekilde hissediyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.Erkan Yolaç’ın aile dostu olduğunu söyleyen oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil,Bu isimler bir üçlemeydi. Duayen Orhan Boran, Erkan Yolaç ve Halit Kıvanç. Bu üç değerli ismi yitirdik. Çok üzgünüm. Sanatçı ve sunuculuğunun yanında aile dostumuzdu. Bende çok önemli bir yeri var. Bu üç ismin kaybıyla bir devir kapandı. Yerleri asla dolduramayacak. Ailesine sabırlar diliyorum, başımız sağ olsun.ifadelerini kullandı.Yolaç’ı çok eski tanıdığını söyleyen Oyuncu Ragıp Savaş,Ben de İzmit’te doğdum eşi Asuman Hanım da İzmit kızıdır. Erkan Abi, İzmit’in eniştesidir. Gençlik zamanımda çok defa beraber zaman geçirdik. Hayata dair çok şey öğrendim ondan. Çok özleyeceğim. Her ölüm erken ölümdür. Erkan Abi’yi kaybetmek bizim için de öyledir. Mekanı cennet olsundedi.Hayatını kaybeden Erkan Yolaç için Türkiye için çok kıymetli bir insan olduğunu söyleyen Halk müziği sanatçısı İzzet Yıldızhan iseErkan abi, Türkiye için çok kıymetli bir insandı. Bende büyük emeği olan bir insandı. Sanat hayatıma başlangıç dönemimde beni gönülden destekleyen, beni her programına davet eden, “Gel oğlum bu hafta 3 şarkı oku” diyen biriydi. Asuman anne de benim için çok kıymetli. İyi bir değeri kaybettik. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar diliyorum.diye konuştu.