Evliliklerine nazar değdi!

2009 Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci olan Zeynep Demirel ve Türkiye milli takımının eski kalecisi Volkan Demirel, 2010 yılında dünyaevine girmişti.Ünlü çift, Şubat 2014'te Yade ve Ağustos 2017'de Yeda isimli kızlarını kucaklarına almıştı.Herkesin örnek çift olarak gördüğü Volkan ve Zeynep Demirel'in ayrılık haberi geldi.Atakaş Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel, 14 yıllık evliliklerini bitiyor.Sabah gazetesinin köşe yazarı Bülent Cankurt'un iddialarına göre, ünlü çiftin aşkına nazar değdi. Daha önce boşanmak isteyen Zeynep Demirel, Hatay depremi nedeniyle bu kararını ertelemişti. Bu defa ise kararlı olan Zeynep Demirel, boşanma işlemlerini başlattı.