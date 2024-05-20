  • USD: 32,19 - 32,25
  • EURO: 34,93 - 34,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Evliliklerine nazar değdi!

Magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen Volkan Demirel ve Eşi Zeynep Demirel'den kötü haber geldi. Çift evliliklerini bitirme kararı aldı.

Ekleme: 20.05.2024 - 09:43 Güncelleme: 20.05.2024 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
2009 Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci olan Zeynep Demirel ve Türkiye milli takımının eski kalecisi Volkan Demirel, 2010 yılında dünyaevine girmişti.

İki çocukları var

Ünlü çift, Şubat 2014'te Yade ve Ağustos 2017'de Yeda isimli kızlarını kucaklarına almıştı.

Herkesin örnek çift olarak gördüğü Volkan ve Zeynep Demirel'in ayrılık haberi geldi.

14 yıl sürdü

Atakaş Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel, 14 yıllık evliliklerini bitiyor.

Sabah gazetesinin köşe yazarı Bülent Cankurt'un iddialarına göre, ünlü çiftin aşkına nazar değdi. Daha önce boşanmak isteyen Zeynep Demirel, Hatay depremi nedeniyle bu kararını ertelemişti. Bu defa ise kararlı olan Zeynep Demirel, boşanma işlemlerini başlattı.

Evliliklerine nazar değdi!
Ömer Çelik'ten Reisi'ye taziye mesajı: 'Büyük üzüntü duyuyoruz'
Bakan Işıkhan'dan 'Refah payı' mesajı! Rakamlar belli oldu
Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı: Türkiye olarak komşumuz İran'ın yanında olacağız
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yerine kim geçecek? İşte görevi devralacak isim
Program çalışıyor! Bakan Şimşek madde madde açıkladı: Türkiye'ye fon akışı hızlanıyor
Başkan Saygılı’dan CHP’li Aslanoğlu’na sert yanıt 'Ortak değeri istismar ederek...'
Orta Doğu kaynıyor! Reisi'nin ölümü tartışma konusu olmaya başladı
CHP'li ABB'den skandal sözler! Milli sporcunun sözleşmesini feshetmişti...
Tüm dünya onu takip etti! Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazını buldu: İşte AKINCI İHA'nın özellikleri
Kabine toplanıyor! İşte masadaki başlıklar...
AK Parti'den yeni eylem planı! Düğmeye basıldı
14 ilde Kalkan-22 operasyonları! Çok sayıda kişi yakalandı
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Bölgeye ekipler gönderildi
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu: Türkiye'nin en büyük umudu sizlersiniz!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan petrol ve doğal gaz açıklaması! Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni kuyu için tarih verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten taşra teşkilatına tasarruf talimatı: 300 malmüdürlüğü kapatılacak
Meclis'in bu haftaki gündemi fahiş fiyat ve öğretmene şiddet cezaları | AK Parti'den Milli Savunma Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı için kanun teklifi
19 Mayıs'ta bağımsızlık ateşi yakıldı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanıyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine darbe: 1 ton 23 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '19 Mayıs ruhu' vurgusu yaptı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yılda 10 gün açıyor: Koparmanın 244 bin lira cezası var

Yılda 10 gün açıyor: Koparmanın 244 bin lira cezası var

20 günlük ömrü olan çiçeği görebilmek için kilometrelerce yürüdüler

20 günlük ömrü olan çiçeği görebilmek için kilometrelerce yürüdüler

Aydın'da akılalmaz dolandırıcılık: Ev sahibi olmak istediler hayatlarının şokunu yaşadılar

Aydın'da akılalmaz dolandırıcılık: Ev sahibi olmak istediler hayatlarının şokunu yaşadılar

Togg'dan yeni açıklama! Son 20 gün

Togg'dan yeni açıklama! Son 20 gün

1.600 yıllık hazine arkeologları hayrete düşürdü: Öğretmenin bahçesinden tarih fışkırdı

1.600 yıllık hazine arkeologları hayrete düşürdü: Öğretmenin bahçesinden tarih fışkırdı